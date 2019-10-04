Игра была равна: Динамо сыграло в нулевую ничью с Лугано

Новости спорта:Динамо прервало свою победную серию, но по прежнему не проигрывают.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы Динамо на выезде не сумело обыграть Лугано. Поединок проходил в Сенкт-Галлене.

Лугано — Динамо 0:0

Лугано: Бауманн — Яо, Марич, Дапрела, Лаванши — Ловрич (Кустодио, 71), Саббатини, Вечеи — Араторе (Дальмонте, 64), Герндт (Холендер, 78), Карлиньос

Динамо: Бущан — Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко — Буяльский, Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 84) — Цыганков, Ж. Родригес (Беседин, 70), Вербич (Де Пена, 88)

Предупреждения: Яо — Кадар, Шабанов

Первый тайм прошел в равной игре, без особо опасных моментов. Ближе к голу все же были хозяева. В начале тайма Бущан, который заменил перед стартом игры Дениса Бойка из-за травмы последнего, спас, а удар Карлиньоса приняла на себя перекладина.

На 32-й минуте Араторе опасно пробивал но Бущан вновь был на чеку. К сожалению, игра Динамо в первом тайме оставляла желать лучшего. Хотя, под конец тайма именно подопечные Михайличенко владели инициативой.

Во втором тайме киевляне окончательно завладели игрой, но и Лугано опасно выходили в контратаки. На 52-й, а потом на 53-й два опасных момента имели игроки киевского клуба. Сначала Кендзера пробил выше с метров 18-и, а спустя минуту удар Цыганкова головой прошелся над перекладиной.

На 87-й минуте отличный момент был у хозяев. Игрок Лугано Марич пробил в перекладину. Это, пожалуй, был последний опасный момент в матче.

В параллельном матче Копенгаген на выезде сыграл с Мальме 1:1. Следующим соперником киевлян станет именно датский гранд. Первая встреча состоится 24 октября в Киеве.