Лугано - Динамо: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Сегодня, 3 октября, в Швейцарии Динамо проведет поединок второго тура группового этапа Лиги Европы.
Стадион "Кибунпарк", Санкт-Галлен. Главный арбитр — Карим Абед (Франция).
Начало матча в 22:00!
Стартовые составы:
Лугано: Бауманн — Яо, Марич, Кечкеш, Обексер — Саббатини, Кустодио — Лаванши, Вечшей, Араторе — Карлиньос.
Динамо: Бойко — Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Буяльский, Гармаш — Цыганков, Вербич, Беседин.
Победой в первом туре над Мальме 1:0 Динамо оборвало свои безвыиграшную серию в шесть матчей и открыло победную. С того момента Динамо одержало 4 победы подряд и все в сухую. Конечно, игру до сих пор нельзя назвать идеальной.
Победа нам шведами была добыта в заключительные минуты, гол Мариуполю и вовсе состоялся в компенсированное время, встреча с Днепром проходила под диктовку киевлян, но если бы не спорное пенальти, кто знает, возможно, гости и сумели бы сравнять счет в матче. И лишь выездная встреча с Ворсклой прошла без особых нервов для болельщиков "сине-белых".
Лугано вернулся в Высшую лигу Швейцарии в сезоне 2015/2016. Но с тех пор уже успел завоевать две бронзовые награды. Особенно интересная ситуация вышла в прошлом чемпионате, когда вместе с клубом Фабио Челестини 46 очков набрали ещё два клуба, Тун и Люцерн, но за счет лучшей разницы мячей именно клуб из кантона Тичино забрал медали себе.
Дела в чемпионате нынешнем идут намного хуже. После разгромной победы над Цюрихом 4:0 в первом туре команда больше не побеждала, набрав за следующие 8 туров лишь три очка, закончив их с разницей мячей 4:10.
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Our official training in St. Gallen. #ForzaLugano #LuganoinEuropa #Bianconeri
Помимо этого, Лугано проиграл Копенгагену в первом туре ЛЕ 0:1, а также вылетел в 1\16 финала Кубка Швейцарии от Лозанны, лидера Челлендж-лиги, второго по силе швейцарского дивизиона.
Cлова Алексея Михайличенко перед матчем
Швейцарский футбол сейчас прогрессирует за счет того, что в стране довольно хороший чемпионат. Есть лидеры, а есть добротные середняки. Все зависит, в первую очередь, от чемпионата.
Поэтому для Швейцарии, маленькой страны, факт того, что ее представители часто попадают в основные сетки еврокубков и выглядят там довольно хорошо – положительный момент.
Кроме того, Лугано в еврокубках и в чемпионате – разные команды. Это совсем другая мотивация. Для некоторых игроков это вообще суперматчи. Так что все, что мы видим у Лугано в чемпионате, в Лиге Европы нужно умножить в несколько раз".
Слова Фабио Челестини перед матчем
"Настрой на Динамо такой же, как и был на Копенгаген (0:1). Только в этот раз надеемся, что результат будет позитивный. Я всего год в команде, нахожусь непростых условиях и хочу здесь задержаться.
Мы были в четвертой корзине при жеребьевке. Даже если мы этого не хотим, но мы – аутсайдеры. У нас самый маленький опыт в еврокубках среди команд нашей группы"