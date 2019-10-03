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Лугано - Динамо: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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Лугано - Динамо: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы
21:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию поединка группового этапа Лиги Европы Лугано - Мальме.

Сегодня, 3 октября, в Швейцарии Динамо проведет поединок второго тура группового этапа Лиги Европы.

Лугано -:- Динамо

Стадион "Кибунпарк", Санкт-Галлен. Главный арбитр — Карим Абед (Франция). 

 

Начало матча в 22:00! 

Стартовые составы:

Лугано: Бауманн — Яо, Марич, Кечкеш, Обексер — Саббатини, Кустодио — Лаванши, Вечшей, Араторе — Карлиньос.

Динамо: Бойко — Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Буяльский, Гармаш — Цыганков, Вербич, Беседин.

Победой в первом туре над Мальме 1:0 Динамо оборвало свои безвыиграшную серию в шесть матчей и открыло победную. С того момента Динамо одержало 4 победы подряд и все в сухую. Конечно, игру до сих пор нельзя назвать идеальной.

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Победа нам шведами была добыта в заключительные минуты, гол Мариуполю и вовсе состоялся в компенсированное время, встреча с Днепром проходила под диктовку киевлян, но если бы не спорное пенальти, кто знает, возможно, гости и сумели бы сравнять счет в матче. И лишь выездная встреча с Ворсклой прошла без особых нервов для болельщиков "сине-белых".

Лугано вернулся в Высшую лигу Швейцарии в сезоне 2015/2016. Но с тех пор уже успел завоевать две бронзовые награды. Особенно интересная ситуация вышла в прошлом чемпионате, когда вместе с клубом Фабио Челестини 46 очков набрали ещё два клуба, Тун и Люцерн, но за счет лучшей разницы мячей именно клуб из кантона Тичино забрал медали себе.

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Дела в чемпионате нынешнем идут намного хуже. После разгромной победы над Цюрихом 4:0 в первом туре команда больше не побеждала, набрав за следующие 8 туров лишь три очка, закончив их с разницей мячей 4:10. 

 
 
 
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Our official training in St. Gallen. #ForzaLugano #LuganoinEuropa #Bianconeri

Публикация от FC Lugano (@fclugano_official)

Помимо этого, Лугано проиграл Копенгагену в первом туре ЛЕ 0:1, а также вылетел в 1\16 финала Кубка Швейцарии от Лозанны, лидера Челлендж-лиги, второго по силе швейцарского дивизиона.

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Швейцарский футбол сейчас прогрессирует за счет того, что в стране довольно хороший чемпионат. Есть лидеры, а есть добротные середняки. Все зависит, в первую очередь, от чемпионата.

Поэтому для Швейцарии, маленькой страны, факт того, что ее представители часто попадают в основные сетки еврокубков и выглядят там довольно хорошо – положительный момент.

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Кроме того, Лугано в еврокубках и в чемпионате – разные команды. Это совсем другая мотивация. Для некоторых игроков это вообще суперматчи. Так что все, что мы видим у Лугано в чемпионате, в Лиге Европы нужно умножить в несколько раз".

Слова Фабио Челестини перед матчем

"Настрой на Динамо такой же, как и был на Копенгаген (0:1). Только в этот раз надеемся, что результат будет позитивный. Я всего год в команде, нахожусь непростых условиях и хочу здесь задержаться.

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Мы были в четвертой корзине при жеребьевке. Даже если мы этого не хотим, но мы – аутсайдеры. У нас самый маленький опыт в еврокубках среди команд нашей группы"

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