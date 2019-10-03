Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)

Во втором туре группового раунда Лиги Европы Александрия противостояла Генту. Поединок проходил во Львове.
Александрия - Гент 1:1
Голы: Ситало (60) - Депуатр (6)
Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Банада, Ковалец, Гречишкин — Лучкевич, Ситало, Третьяков.
Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Задерака.
Гент: Каминьски — Люстиг, Пластун, Нгадеу-Нгаджуи, Асаре — Кумс, Давид, Овусу, Оджиджа — Депуатр, Яремчук
Запасные: Коосеманс, Домпе, Квилитая, Мохаммади, Деягере, Бронн, Кубо.
Гости очень активно начали поединок и уже на 6-й минуте игры забили гол в ворота Панькива. Убежал в контратаку Гент и Депуатр, приняв мяч на углу штрафной, сместился немного в центр и пробил точно в угол ворот Александрии. Пропустив гол в свои ворота Александрия начала немного активнее играть в атаке и сумела создать несколько хороших моментов у ворот Камински, но забить не удалось подопечным Шарана в первом тайме.
Вторая половина игры началась спокойнее первой. Гент контролировал мяч больше, но Александрия прессинговала соперника и пыталась навязать свою игру. И на 60-й минуте матча украинцам их прессинг и активная игра в атаке дала результат. Третьяков ворвался в штрафную и пробил по воротам, Камински отбил перед собой и Артем Ситало добил мяч уже в пустые ворота.
После пропущенного гола Гент начал более активно действовать в атаке, после чего Александрия получила больше свободных зон и шансов в контригре. Бельгийцам удалось создать несколько очень хороших моментов и могли Яремчук и Депуатр вырвать победу для бельгийцев, но Панькив выручил Александрию и украинскому клубу удалось сохранить ничью.
Этот матч войдет в историю александрийской команды, так как в этом матче команда Шарана заработала свои первые очки на групповой стадии Лиги Европы!
В следующем туре группового раунда Лиги Европы Александрия сыграет против Сент-Этьена, а Гент будет противостоять немецкому Вольфсбургу.