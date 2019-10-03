Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)

Новости спорта:Александрия в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы не смогла победить бельгийский Гент во Львове.

Во втором туре группового раунда Лиги Европы Александрия противостояла Генту. Поединок проходил во Львове.

Александрия - Гент 1:1

Голы: Ситало (60) - Депуатр (6)

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Банада, Ковалец, Гречишкин — Лучкевич, Ситало, Третьяков.

Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Задерака.

Гент: Каминьски — Люстиг, Пластун, Нгадеу-Нгаджуи, Асаре — Кумс, Давид, Овусу, Оджиджа — Депуатр, Яремчук

Запасные: Коосеманс, Домпе, Квилитая, Мохаммади, Деягере, Бронн, Кубо.

Гости очень активно начали поединок и уже на 6-й минуте игры забили гол в ворота Панькива. Убежал в контратаку Гент и Депуатр, приняв мяч на углу штрафной, сместился немного в центр и пробил точно в угол ворот Александрии. Пропустив гол в свои ворота Александрия начала немного активнее играть в атаке и сумела создать несколько хороших моментов у ворот Камински, но забить не удалось подопечным Шарана в первом тайме.

Вторая половина игры началась спокойнее первой. Гент контролировал мяч больше, но Александрия прессинговала соперника и пыталась навязать свою игру. И на 60-й минуте матча украинцам их прессинг и активная игра в атаке дала результат. Третьяков ворвался в штрафную и пробил по воротам, Камински отбил перед собой и Артем Ситало добил мяч уже в пустые ворота.

После пропущенного гола Гент начал более активно действовать в атаке, после чего Александрия получила больше свободных зон и шансов в контригре. Бельгийцам удалось создать несколько очень хороших моментов и могли Яремчук и Депуатр вырвать победу для бельгийцев, но Панькив выручил Александрию и украинскому клубу удалось сохранить ничью.

Этот матч войдет в историю александрийской команды, так как в этом матче команда Шарана заработала свои первые очки на групповой стадии Лиги Европы!

В следующем туре группового раунда Лиги Европы Александрия сыграет против Сент-Этьена, а Гент будет противостоять немецкому Вольфсбургу.