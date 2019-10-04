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Лугано - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Лугано - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)
08:08 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Динамо в поединке группового этапа Лиги Европы сыграло в безголевую ничью со швейцарским Лугано.

Киевское Динамо в поединке группового этапа Лиги Европы сыграло в безголевую ничью со швейцарским Лугано (0:0).

Киевляне не использовали свои голевые моменты, которых, к слову, много было и у Лугано.

Вашему вниманию обзор матча:

Динамо сыграло в нулевую ничью с Лугано

Лугано — Динамо 0:0

Лугано: Бауманн — Яо, Марич, Дапрела, Лаванши — Ловрич (Кустодио, 71), Саббатини, Вечеи — Араторе (Дальмонте, 64), Герндт (Холендер, 78), Карлиньос

Динамо: Бущан — Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко — Буяльский, Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 84) — Цыганков, Ж. Родригес (Беседин, 70), Вербич (Де Пена, 88)

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, ФК Лугано.
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