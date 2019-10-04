Впервые в истории: МЮ установил шокирующий антирекорд

Новости спорта:Красные дьяволы не побеждают на выезде на протяжении 10 игр.

Вчера в матче второго тура группового раунда Лиги Европы против АЗ Манчестер Юнайтед не нанес ни одного удара в створ. Впервые за 25 матчей в турнире Красные дьяволы ни разу не попали по воротам соперника.

В итоге, поединок в Алкмааре завершился вничью (0:0). В двух матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы Манчестер Юнайтед забил всего один мяч Астане.

Кроме того, Красные дьяволы продлили серию без выездных побед до 10 матчей — в последний раз подобное имело место в 1989 году, тогда манкунианцы на выигрывали в гостях на протяжении 11 поединков.

В следующем туре группового раунда Лиги Европы Манчестер Юнайтед сыграет в Белграде против Партизана. В чемпионате Англии команда Оле-Гуннара Сульшера в воскресенье на выезде сразится с Ньюкаслом.