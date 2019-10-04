Тоттенхэм хочет уволить Почеттино: сколько придется заплатить шпорам

Новости спорта:"Шпоры" могут рассмотреть вариант с увольнением, если команда продолжит показывать невыразительную игру.

Руководство Тоттенхэма будет вынуждено заплатить немалую сумму главному тренеру команды Маурисио Почеттино в случае его увольнения. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, возможное увольнение аргентинца обойдется "шпорам" в 36 миллионов евро. Сообщается, что в клубе пока не рассматривают возможность смены тренера, однако все может измениться, если команда продолжит показывать невыразительную игру.

Напомним, в данный момент "шпоры" выступают ниже своих ожиданий. Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм с крупным счетом проиграл Баварии (2:7).

В чемпионате Англии дела у "шпор" обстоят не лучше - после 7 туров Тоттенхэм располагается на шестом месте в таблице АПЛ.