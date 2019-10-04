Слова тренера Лугано после матча с Динамо в Лиге Европы

Новости спорта:Фабио Челестини прокомментировал ничейный результат в игре против Динамо.

Главный тренер Лугано Фабио Челестини прокомментировал ничейный результат в игре против Динамо в групповом раунде Лиги Европы. Он считает, что его команде просто не повезло, поскольку киевлян дважды выручил каркас ворот.

«Доволен тем, что наша команда показала сегодня на поле. Хорошая, качественная игра. Достойная. Горд своей командой. Нам немного не хватило удачи, ведь мяч дважды попадал в перекладину ворот Динамо», — приводит слова Челестини dynamo.kiev.ua.

«Вижу, как команда изо дня в день работает, хорошо играет, но ей не хватает голов. Однако сегодняшняя игра показала, что мы все делаем правильно, идем вперед. Не всегда будут перекладины, когда-то мяч окажется в сетке ворот соперника».

«У нас сбалансированная группа, у каждой команды есть шансы выйти в плей-офф. Посмотрите на результаты матчей — они это подтверждают. Это касается и нашей команды. Шансы у нас есть. После жеребьевки многие были недовольны её результатами, но я был спокоен, понимая, что шансы выйти из такой группы у Лугано есть».

Лугано и Динамо сыграли вничью (0:0) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Швейцарцы набрали первое очко, в активе киевлян четыре балла — вместе с Копенгагеном команда Алексея Михайличенко возглавляет квартет.

В следующем туре Лугано сыграет против Мальме на выезде.