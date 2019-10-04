Ключевой футболист МЮ рискует пропустить следующий тур АПЛ

Новости спорта:Футболист получил повреждение в матче против АЗ.

Вингер Манчестер Юнайтед Джесси Лингард рискует пропустить ближайший матче в чемпионате Англии против Ньюкасла. Игрок получил небольшое повреждение, выйдя на замену в матче против АЗ в Лиге Европы (0:0).

«Джесси почувствовал небольшую тревогу в задней поверхности бедра. Надеемся, что характер травмы не слишком серьезный. Он, скорее всего, пропустит игру с Ньюкаслом, и будет готов к встрече с Ливерпулем», — приводит слова Уле-Гуннара Сульшера официальный сайт команды.

Лингард является воспитанником МЮ, за который выступает с 2011 года.

Коллектив из Манчестера с 4 очками занимает второе место в группе L Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии встретится с Ньюкаслом в ближайшее воскресенье, а с Ливерпулем — 20 октября.