Легионер Динамо оценил перспективы Михайличенко у руля киевлян

Новости спорта:Карлос де Пена рассказал о новом тренере "бело-голубых" Алексее Михайличенко.

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена в интервью журналу "Футбол" рассказал о новом тренере "бело-голубых" Алексее Михайличенко.

"Михайличенко спокойный и уверенный в себе человек. Знает и понимает, что такое "Динамо". Был выдающимся игроком "Динамо", работал долгое время в структуре клуба, хорошо знаком с возможностями игроков. Это очень важно! Тренер должен понимать, где он находится и для чего. В такой команде, как "Динамо", нужно побеждать в каждом матче.

У нас был не лучший старт с Михайличенко, но это связано с подавленным психологическим состоянием после вылета от "Брюгге". Однако мы пришли в себя и одержали четыре победы кряду — над "Мальме", "Ворсклой", "Мариуполем" и "Днепром‑1". Все налаживается!

Впереди нас ждет светлое будущее. Мне нравится то, что Михайличенко немного говорит по-итальянски и знает английский. У нас налажен прямой диалог, я полностью понимаю его требования", — сказал уругваец.

Напомним, что после девяти туров УПЛ "Динамо" делит 2-3 местов таблице с "Десной", отставая от "Шахтера" на 10 очков.