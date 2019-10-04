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Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября

Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
09:59 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию расписание футбольных матчей пятницы, 4 октября.

Завершились поединки еврокубков и пришла пора очередных туров европейских футбольных топ-чемпионатов. Представляем вашему вниманию расписание всех матчей пятницы, 4 октября.

Чемпионат Германии. Бундеслига

21:30 Герта - Фортуна Дюссельдорф Прямая трансляция - канал Футбол 2

Чемпионат Испании. Примера

22:00 Бетис - Эйбар

Чемпионат Испании.  Сегунда

22:00 Алькоркон - Альбасете

Чемпионат Франции. Первая лига

21:45 Амьен - Марсель  Прямая трансляция - канал Футбол 1

Чемпионат Англии. Чемпионшип

21:45 Бирмингем - Мидлсбро

Чемпионат Бельгии. Высшая лига

21:30 Шарлеруа - Андерлехт

Чемпионат Нидерландов. Высшая лига

21:00 Гронинген - Валве

Чемпионат Турции. Суперлига

20:30 Йени Малатьяспор - Денизлиспор

20:30 Фенербахче - Антальяспор

Чемпионат Украины. Вторая лига

15:00 Николаев 2 - Черноморец 2

Чемпионат Украины. Молодежная лига

13:00 Львов U21 - Заря U21

14:00 Ворскла U21 - Мариуполь U21

Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)

Поединки 10 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер лиги стартуют завтра, 5 октября.

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Все по теме:

ФК Марсель, ФК Фортуна, Футбол, ФК Андерлехт, Чемпионат Испании, ФК Бетис, ФК Герта, Новости футбола, Чемпионат Германии.
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