Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября

Завершились поединки еврокубков и пришла пора очередных туров европейских футбольных топ-чемпионатов. Представляем вашему вниманию расписание всех матчей пятницы, 4 октября.
Чемпионат Германии. Бундеслига
21:30 Герта - Фортуна Дюссельдорф Прямая трансляция - канал Футбол 2
Чемпионат Испании. Примера
22:00 Бетис - Эйбар
Чемпионат Испании. Сегунда
22:00 Алькоркон - Альбасете
Чемпионат Франции. Первая лига
21:45 Амьен - Марсель Прямая трансляция - канал Футбол 1
Чемпионат Англии. Чемпионшип
21:45 Бирмингем - Мидлсбро
Чемпионат Бельгии. Высшая лига
21:30 Шарлеруа - Андерлехт
Чемпионат Нидерландов. Высшая лига
21:00 Гронинген - Валве
Чемпионат Турции. Суперлига
20:30 Йени Малатьяспор - Денизлиспор
20:30 Фенербахче - Антальяспор
Чемпионат Украины. Вторая лига
15:00 Николаев 2 - Черноморец 2
Чемпионат Украины. Молодежная лига
13:00 Львов U21 - Заря U21
14:00 Ворскла U21 - Мариуполь U21
Поединки 10 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер лиги стартуют завтра, 5 октября.