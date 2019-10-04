Экс-звезда МЮ жестко раскритиковал Фреда после игры против АЗ

Новости спорта:Бывший игрок Шахтера Фред подвергся шквалу критики от экс-форвард Манчестер Юнайтед Майкла Оуэна.

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн подверг критике игру полузащитника манкунианцев Фреда в матче Лиги Европы против нидерландского АЗ (0:0).

"Мне кажется, что Фред просто посредственный футболист. К этому тезису мне добавить нечего. До этого матча мы с Оуэном Харгривзом обсуждали, на какой позиции Фреду было бы лучше на поле.

Я говорил, что он мог бы раскрыться на позиции атакующего хавбека, а Оуэн - что место Фреда в опорной зоне. В действительности же, как только мы начинаем спорить об этом, он не может сыграть хорошо ни на одной из этих позиций", - приводит слова Оуэна Daily Mail.

Напомним, после двух туров группового этапа Лиги Европы "красные дьяволы" набрали 4 очка и занимают второе место в группе L. В активе АЗ два очка и третья строчка.