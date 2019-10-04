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Ребров назвал главную проблему Ференцвароша в Лиге Европы

Ребров назвал главную проблему Ференцвароша в Лиге Европы
10:53 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Сергей Ребров подвел итоги матча против Лудогорца.

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» украинского специалиста Сергея Реброва дома проиграл «Лудогорцу» со счетом 0:3. В составе хозяев играли украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков.

После встречи Ребров рассказал о причинах неудачи:

«Лига Европы - это совершенно другой уровень. Наш соперник забил на первой минуте, поэтому нам сразу пришлось решать сложное задание. У нас были шансы, но мы не могли превратить их в голы, и это решило исход против такого противника. Лудогорец - очень сильная команда, и все это видели. Наш соперник играет в еврокубках практически каждый год, и уровень игроков у них другой.

Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)

Важно сказать, что Ференцварош не играл в групповом турнире в течение пятнадцати лет, и подавляющее большинство игроков еще не играли в футбол на этом уровне. Я счастлив, что мы провели такой матч в Будапеште, за каждое очко мы должны, и мы будем бороться».

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Лига Европы, ФК Лудогорец, Футбол, Сергей Ребров, Новости футбола.
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