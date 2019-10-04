Ребров назвал главную проблему Ференцвароша в Лиге Европы

Новости спорта:Сергей Ребров подвел итоги матча против Лудогорца.

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» украинского специалиста Сергея Реброва дома проиграл «Лудогорцу» со счетом 0:3. В составе хозяев играли украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков.

После встречи Ребров рассказал о причинах неудачи:

«Лига Европы - это совершенно другой уровень. Наш соперник забил на первой минуте, поэтому нам сразу пришлось решать сложное задание. У нас были шансы, но мы не могли превратить их в голы, и это решило исход против такого противника. Лудогорец - очень сильная команда, и все это видели. Наш соперник играет в еврокубках практически каждый год, и уровень игроков у них другой.

Важно сказать, что Ференцварош не играл в групповом турнире в течение пятнадцати лет, и подавляющее большинство игроков еще не играли в футбол на этом уровне. Я счастлив, что мы провели такой матч в Будапеште, за каждое очко мы должны, и мы будем бороться».