Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)

Динамо увезло ничью из Швейцарии, а Александрия сумела взять одно очко в игре с Гентом. В параллельных матчах групп с участием украинских клубов также были зафиксированы мирные результаты. Поединки Сент-Этьенн - Вольфсбург и Мальме - Копенгаген завершились одинаковым счетом - 1:1.
Из других поединков стоит отметить потерю очков Манчестер Юнайтед. «Красные дьяволы» не смогли забить в гостях АЗ и довольствовались одним очком. Также не смогла добыть победу Рома, сыгравшая вничью на поле Вольфсбергера. А вот Арсенал не оставил ни единого шансы Стандарду, отправив в ворота бельгицев 4 мяча.
Результаты второго тура Лиги Европы:
Севилья - АПОЭЛ 1-0
Дюделанж - Карабах 1-4
Мальме - Копенгаген 1-1
Лугано - Динамо 0-0
Краснодар - Хетафе 1-2
Трабзонспор - Базель 2-2
Русенбор - ПСВ 1-4
Спортинг - ЛАСК 2-1
Селтик - Клуж 2-0
Лацио - Ренн 2-1
Арсенал - Стандард 4-0
Витория Гимарайнш - Айтрахт 0-1
Фейеноорд - Порту 2-0
Янг Бойз - Рейнджерс 2-1
Ференцварош - Лудогорец 0-3
ЦСКА Москва - Эспаньол 0-2
Сент-Этьенн - Вольфсбург 1-1
Александрия - Гент 1-1
Вольфсбергер - Рома 1-1
Истанбул Башакшехир - Боруссия Менхенгладбах 1-1
Бешикташ - Вулверхэмптон 0-1
Брага - Слован Братислава 2-2
Астана - Партизан 1-2
АЗ Алкмаар - Манчестер Юнайтед 0-0
Напомним, во вторник, 1 октября, донецкий Шахтер в невероятном поединке второго тура Лиги чемпионов вырвал победу у Аталанты Руслана Малиновского.