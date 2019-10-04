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Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)

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Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
10:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.

Динамо увезло ничью из Швейцарии, а Александрия сумела взять одно очко в игре с Гентом. В параллельных матчах групп с участием украинских клубов также были зафиксированы мирные результаты. Поединки Сент-Этьенн - Вольфсбург и Мальме - Копенгаген завершились одинаковым счетом - 1:1. 

Из других поединков стоит отметить потерю очков Манчестер Юнайтед. «Красные дьяволы» не смогли забить в гостях АЗ и довольствовались одним очком. Также не смогла добыть победу Рома, сыгравшая вничью на поле Вольфсбергера. А вот Арсенал не оставил ни единого шансы Стандарду, отправив в ворота бельгицев 4 мяча.

Результаты второго тура Лиги Европы:

Севилья - АПОЭЛ 1-0

Дюделанж - Карабах 1-4

Мальме - Копенгаген 1-1

Лугано - Динамо 0-0

Краснодар - Хетафе 1-2

Трабзонспор - Базель 2-2

Русенбор - ПСВ 1-4

Спортинг - ЛАСК 2-1

Селтик - Клуж 2-0

Лацио - Ренн 2-1

Арсенал - Стандард 4-0

Витория Гимарайнш - Айтрахт 0-1

Фейеноорд - Порту 2-0

Янг Бойз - Рейнджерс 2-1

Ференцварош - Лудогорец 0-3

ЦСКА Москва - Эспаньол 0-2

Сент-Этьенн - Вольфсбург 1-1

Александрия - Гент 1-1

Вольфсбергер - Рома 1-1

Истанбул Башакшехир - Боруссия Менхенгладбах 1-1

Бешикташ - Вулверхэмптон 0-1

Брага - Слован Братислава 2-2

Астана - Партизан 1-2

АЗ Алкмаар - Манчестер Юнайтед 0-0

Напомним, во вторник, 1 октября, донецкий Шахтер в невероятном поединке второго тура Лиги чемпионов вырвал победу у Аталанты Руслана Малиновского.

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ФК Динамо (Киев), ПСВ, Футбол, ФК Александрия, АЗ, МЮ, Новости футбола.
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