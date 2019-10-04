"Позиция форварда - не моя": Родригес - о адаптации в Динамо

Новости спорта:Жерсон Родригес поделился впечатлениями от вчерашнего матча против Лугано в Лиге Европы.

Нападающий Динамо Жерсон Родригес поделился впечатлениями от вчерашнего матча против Лугано в Лиге Европы. Люксембуржец отметил, что ему некомфортно играть в центре атаки, но он готов действовать на любой позиции, чтобы быть полезным команде.

«Не слишком хороший для нас результат, но это футбол. Нам нужно двигаться дальше и победить в следующей игре против Копенгагена. Да, было много фолов, ведь никто не хотел уступать», — приводит слова Родригеса dynamo.kiev.ua.

«Я уже говорил раньше, повторюсь, что позиция центрального нападающего — не моя, но чувствую себя хорошо, усердно работаю и готов играть на ней, если это будет приносить пользу команде. Почему было так много неточных ударов? Не знаю, не могу сейчас ответить».

Динамо сыграло вничью с Лугано (0:0) в матче второго тура группового раунда Лиги Европы. У команды Алексея Михайличенко четыре очка и она делит первое место в группе с Копенгагеном.

Именно с датчанами Динамо сыграет в третьем туре 24 октября в Киеве.

Родригес перешел в Динамо летом из японской Джубило Иваты и подписал 5-летний контракт с киевлянами. В составе бело-синих люксембуржец провел 9 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.