Лидер Динамо пожаловался на газон стадиона в Санкт-Галлене

Беньямин Вербич поделился своими впечатлениями от игры своей команды на выезде со швейцарским "Лугано".
Вербич заметил, что "Динамо" приехало за победой и по 3 очка.
Но "Лугано", несмотря на то, что играло на своем поле, все время защищалось и выжидало нашей ошибки. Мы перепробовали все методы, но мяч просто не хотел попадать в ворота. Однако, 1 очко в Лиге Европы - не так уж и плохо.
Большое количество брака в простых ситуациях? Поле было очень тяжелым. Повторюсь, мы хотели победить, но в каких-то играх ты ошибаешься чаще, чем в других. Жизнь продолжается, а мы лидируем в нашей группе.
Судейство? Арбитр не всегда контролировал игру и иногда ошибался, но я не хочу говорить об этом. Ошибаются все. Теперь будем готовиться к матчу с "Колосом".