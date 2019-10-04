Лидер Динамо пожаловался на газон стадиона в Санкт-Галлене

Новости спорта:Беньямин Вербич поделился своими впечатлениями от игры команды против Лугано.

Беньямин Вербич поделился своими впечатлениями от игры своей команды на выезде со швейцарским "Лугано".

Вербич заметил, что "Динамо" приехало за победой и по 3 очка.

Но "Лугано", несмотря на то, что играло на своем поле, все время защищалось и выжидало нашей ошибки. Мы перепробовали все методы, но мяч просто не хотел попадать в ворота. Однако, 1 очко в Лиге Европы - не так уж и плохо.

Большое количество брака в простых ситуациях? Поле было очень тяжелым. Повторюсь, мы хотели победить, но в каких-то играх ты ошибаешься чаще, чем в других. Жизнь продолжается, а мы лидируем в нашей группе.

Судейство? Арбитр не всегда контролировал игру и иногда ошибался, но я не хочу говорить об этом. Ошибаются все. Теперь будем готовиться к матчу с "Колосом".