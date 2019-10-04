Скачать
Пятница, 04.10.2019
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины

Лидер Динамо пожаловался на газон стадиона в Санкт-Галлене

Лидер Динамо пожаловался на газон стадиона в Санкт-Галлене
11:30 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Беньямин Вербич поделился своими впечатлениями от игры команды против Лугано.

Беньямин Вербич поделился своими впечатлениями от игры своей команды на выезде со швейцарским "Лугано".

Вербич заметил, что "Динамо" приехало за победой и по 3 очка.

Но "Лугано", несмотря на то, что играло на своем поле, все время защищалось и выжидало нашей ошибки. Мы перепробовали все методы, но мяч просто не хотел попадать в ворота. Однако, 1 очко в Лиге Европы - не так уж и плохо.

Большое количество брака в простых ситуациях? Поле было очень тяжелым. Повторюсь, мы хотели победить, но в каких-то играх ты ошибаешься чаще, чем в других. Жизнь продолжается, а мы лидируем в нашей группе.

Лугано - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Судейство? Арбитр не всегда контролировал игру и иногда ошибался, но я не хочу говорить об этом. Ошибаются все. Теперь будем готовиться к матчу с "Колосом".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Беньямин Вербич, ФК Лугано.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лугано 0:0 Динамо: события матча
02 Александрия 1:1 Гент: события матча (Видео)
03 Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
04 Месси рассказал об отношениях с Гризманном
05 Экс-лидер Шахтера близок к переходу в Ювентус
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь