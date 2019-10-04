Скачать
Пятница, 04.10.2019
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине

Футболист Гента поздравил Александрию с историческим достижением в ЛЕ

Футболист Гента поздравил Александрию с историческим достижением в ЛЕ
11:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Украинский защитник Гента Игорь Пластун подвел итоги матча против Александрии в Лиге Европы.

Защитник Гента Игорь Пластун пообщался с журналистами и выразил свое мнение касательно матча Александрии против Гента в Лиге Европы (1:1).

«Играть в маске не очень комфортно. У меня такой же период был в Карпатах, где после первого тайма ее снял и больше не надевал. Главное, что сегодня сыграл все 90 минут. Александрия молодцы. Считаю, что команду можно поздравить с историческим очком», — приводит слова Пластуна Football.ua.

«Мы смотрели их игры, понимали, кто нам будет противостоять. Александрия сегодня качественно играла, нам еще предстоит сразиться в шестом туре».

Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)

Игорь Пластун перешел в Гент из Лудогорца в 2018 году за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне игрок провел 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Следующий матч подопечные Йессе Торупа проведут на выезде против Брюгге 6 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Александрия, Новости футбола, ФК Гент, Игорь Пластун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лугано 0:0 Динамо: события матча
02 Александрия 1:1 Гент: события матча (Видео)
03 Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
04 Месси рассказал об отношениях с Гризманном
05 Экс-лидер Шахтера близок к переходу в Ювентус
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь