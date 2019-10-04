Футболист Гента поздравил Александрию с историческим достижением в ЛЕ

Новости спорта:Украинский защитник Гента Игорь Пластун подвел итоги матча против Александрии в Лиге Европы.

Защитник Гента Игорь Пластун пообщался с журналистами и выразил свое мнение касательно матча Александрии против Гента в Лиге Европы (1:1).

«Играть в маске не очень комфортно. У меня такой же период был в Карпатах, где после первого тайма ее снял и больше не надевал. Главное, что сегодня сыграл все 90 минут. Александрия молодцы. Считаю, что команду можно поздравить с историческим очком», — приводит слова Пластуна Football.ua.

«Мы смотрели их игры, понимали, кто нам будет противостоять. Александрия сегодня качественно играла, нам еще предстоит сразиться в шестом туре».

Игорь Пластун перешел в Гент из Лудогорца в 2018 году за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне игрок провел 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Следующий матч подопечные Йессе Торупа проведут на выезде против Брюгге 6 октября.