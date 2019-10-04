Ярмоленко: Моя лучшая форма еще впереди

Новости спорта:Андрей Ярмоленко забил по голу в двух последних матчах АПЛ.

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко забил по голу в двух последних матчах, в том числе отметившись в воротах «Манчестер Юнайтед».

Игрок почти весь прошлый сезон восстанавливался после травмы, но сейчас чувствует себя хорошо.

«Сейчас я действительно чувствую себя хорошо, тогда как ранее мне приходилось усердно работать, в течение месяцев и дней, чтобы восстановиться после травмы. Теперь я счастлив и наслаждаюсь своим временем в «Вест Хэме». Это не 100% моей игры, но считаю, что моя лучшая форма еще впереди».

«Нравится работать с тренером Мануэлем Пеллегрини. Он постоянно с нами общается, просит нас играть в атакующий футбол. «Вест Хэм» сейчас 5-й в АПЛ, но чемпионат начался не так давно, поэтому спокойно идем от матча к матчу», - сказал Ярмоленко.

В нынешнем сезоне Андрей забил 3 гола.