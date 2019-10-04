Похоже Озилу пора искать новый клуб: Эмери сделал заявление касательно немца

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12:47 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник лондонского Арсенала Унаи Эмери объяснил отсутствие Месута Озила в команде.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери, комментируя матч Лиги Европы против Стандарда, заявил, что хавбек Месут Озил не заслуживает играть в его команде.

"Я думаю, что каждый раз выбираю лучших игроков для каждого матча и лучших игроков для команды, чтобы они играли и помогали нам".

"Если я решил, что Озила нет в команде, это потому, что я думаю, что другой игрок заслуживает этого больше", — сказал Эмери BT Sport.

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Ранее сообщалось, что испанский специалист призвал своих футболистов выбрать нового капитана "канониров".

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ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, АПЛ, Месут Озил, Новости футбола.
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