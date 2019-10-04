Хавбек сборной Франции рассказал о перспективах Монако в Лиге 1

Новости спорта:Французский хавбек Тьемуэ Бакайоко прокомментировал предстоящий матч Монако против Монпелье в чемпионате Франции.

Полузащитник "красно-белых" Тьемуэ Бакайоко поделился ожиданиями от игры с "Монпелье" в рамках 9-го тура Лиги 1.

- Всегда приятно одерживать победы, они приносят радость, а настроение внутри команды улучшается. Нужно продолжать в том же духе.

У нас есть все шансы выполнить намеченные цели. Ситуация быстро развивается. Нужно последовательно действовать от матча к матчу, разрыв в турнирной таблице между командами минимален. Нужно оставаться сильными. А в конце подведем итоги.

В начале сезона мы еще испытывали неуверенность в себе, которая осталась с прошлого года. Главное было запустить положительный цикл.

Одержать победу в игре с "Монпелье" будет очень сложно, у них очень крепкая команда. Нужно будет действовать эффективно, - передаёт слова хавбека официальный сайт "монегасков".