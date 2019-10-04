"Я никогда не сдаюсь": наставник Милана - о возможном уходе из клуба

Новости спорта:Наставник не намерен покидать команду и уйдет только в том случае, если его уволят.

На фоне слухов о возможном увольнении из «Милана» наставника Марко Джампаоло и назначении Андрея Шевченко, сам тренер заявил, что никуда не уйдет.

«Мы продолжаем работать над улучшением ситуации. Уйти в отставку? Никогда. Это значит, что я сдался, а я никогда не сдаюсь», - заявил Джампаоло.

«Милан» после 6-ти туров набрал только 6 очков и занимает 16-е место.

Такие результаты вызывали слухи о возможном назначении тренером Андрея Шевченко, который работает со сборной Украины.

Однако сам Шевченко это отрицает, а в Италии авторитетные источники не подтверждали информацию по поводу назначения Шевченко.