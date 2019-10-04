Скачать
Пятница, 04.10.2019
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине

"Я никогда не сдаюсь": наставник Милана - о возможном уходе из клуба

"Я никогда не сдаюсь": наставник Милана - о возможном уходе из клуба
13:52 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Наставник не намерен покидать команду и уйдет только в том случае, если его уволят.

На фоне слухов о возможном увольнении из «Милана» наставника Марко Джампаоло и назначении Андрея Шевченко, сам тренер заявил, что никуда не уйдет.

«Мы продолжаем работать над улучшением ситуации. Уйти в отставку? Никогда. Это значит, что я сдался, а я никогда не сдаюсь», - заявил Джампаоло.

«Милан» после 6-ти туров набрал только 6 очков и занимает 16-е место.

СМИ: У Куртуа диагностировали панические атаки

Такие результаты вызывали слухи о возможном назначении тренером Андрея Шевченко, который работает со сборной Украины.

Однако сам Шевченко это отрицает, а в Италии авторитетные источники не подтверждали информацию по поводу назначения Шевченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Марко Джампаоло.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лугано 0:0 Динамо: события матча
02 Александрия 1:1 Гент: события матча (Видео)
03 Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
04 Месси рассказал об отношениях с Гризманном
05 Экс-лидер Шахтера близок к переходу в Ювентус
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь