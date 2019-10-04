Помощник Шевченко ответил на слухи о переговорах с Миланом

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не покинет штаб национальной команды ради работы в Милане.

Андреа Мальдера, помощник Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины, утверждает, что переход в «Милан» не является вариантом в краткосрочном будущем.

Слухи связывают Шевченко с «Миланом», где сезон неудачно начал наставник Марко Джампаоло.

«Андрей и весь тренерский штаб сосредоточены только на одной задаче - вывести Украину на Евро-2020. Все знают, что Шевченко играл за «Милан», поэтому логично, что его связывают с работой там».

«Однако, насколько я знаю, конкретных предложений от «Милана» не было. Шевченко продолжает развиваться, и в будущем его путь с этой командой может пересечься. Но это не вариант ближайшего будущего», - сказал Мальдера в комментарии lmilanista.it.

Сборная Украины 11-го и 14-го октября проведет матчи против Литвы и Португалии.