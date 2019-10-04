Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ

Новости спорта:В рамках десятого тура чемпионата Украины по футболу донецкий Шахтер сыграет против Днепра-1.

В воскресенье, 6 октября, в рамках 10-го тура чемпионата Украины по футболу Шахтер сыграет против Днепра-1. Поединок пройдет на стадионе "Днепр-Арена".

Днепр-1 - Шахтер

Воскресенье, 6 октября. Начало матча - 14:00.

Стадион - "Днепр-Арена", Днепр. Прямая трансляция - канал 2+2. Арбитр - Пасхал Игорь.

Действующий чемпион и лидер текущего чемпионата донецкий Шахтер в 10 туре отправляется в гости к Днепру-1, чтобы продлить победную серию в УПЛ сезона 2019-2020 до десяти матчей. "Горняки" пребывают в прекрасной форме и в отличном настроении, учитывая их успешное выступление и в последнем матче Лиги чемпионов, в котором они в гостях обыграли Аталанту и тем самым улучшили свои шансы на выход в плей-офф евротурнира.

На внутренней арене пока не нашлось ни одного клуба, который смог бы остановить команду Каштру. Ближе всех были Десна и Динамо, но как первым, так и вторым не хватило мастерства, дабы прервать ходу Шахтера к очередному чемпионству. Шахтер располагается на первой строчке в турнирке и имеет более чем комфортный отрыв от ближайшего преследователя, который составляет уже 10 очков.

У Днепра-1 положение в турнирной таблице УПЛ не такое комфортное, но и задачи выиграть чемпионат перед дебютантом не ставили. Команда Михайленко занимает на данный момент седьмую позицию и имеет хорошие шансы по итогам сезона пробиться в еврокубки.

Днепр-1 это новая команда, поэтому, что касается личных встреч клубов, то тут пока есть всего один поединок. В прошлом сезоне Днепр-1 играл против Шахтера в полуфинале Кубка Украины и в той игре уверенную победу одержали "горняки" 2:0.

Фаворитом противостояния Днепр-1 - Шахтер логично считают донецкий клуб. Причем, если взглянуть на средние коэффициенты букмекеров на данный поединок, то тут преимущество "горняков" такое, что может сложиться впечатление, что играют клубы из разных дивизионов. Коэффициенты на матч следующие: победа Днепра-1 - 20.00, ничья - 8.05, победа Шахтера - 1.10.

Но, несмотря на такие коэффициенты от букмекеров не стоит ожидать, что "горняки" выиграют этот матч с разницей в пять и более голов. Шахтер сыграл крайне тяжелый матч в Милане против Аталанты и явно отдал много сил там, поэтому стоит ожидать ротации состава от Каштру. Соответственно, это скажется на результате. Конечно, вряд-ли это поможет выиграть Днепру. Вероятнее всего этот поединок завершиться уверенной победой Шахтера с разницей в два гола, при этом Шахтер скорее всего пропустит один гол в свои ворота.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Днепр-1 - Шахтер 1:3

Посмотреть поединок на ТВ все желающие могут в прямом эфире на телеканале 2+2. Кроме того, следить за ходом поединка можно будет на сайте Телеграф Спорт, который проведет онлайн-трансляцию этого мачта.