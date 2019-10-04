Скачать
Пятница, 04.10.2019
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине

Десна примет Олимпик в 10-м туре УПЛ: где смотреть матч

Десна примет Олимпик в 10-м туре УПЛ: где смотреть матч
15:13 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Фейсбук

Новости спорта:Десна в рамках десятого тура чемпионата УПЛ сыграет на своем поле против донецкого Олимпика.

В субботу, 5 октября,  в рамках десятого тура чемпионата Украины по футболу черниговская Десна сыграет против Олимпика. Поединок пройдет в Чернигове.

Десна в этом сезоне УПЛ является одним из главных претендентов на попадание в Лигу Европы по итогам чемпионата. Черниговцы после девяти туров идут на второй строчке в турнирной таблице и смогли обыграть даже Динамо в Киеве. 

У Олимпика задачи совершенно иные по сравнению с Десной. Команда Висенте Гомеса борется сейчас за сохранение в высшем дивизионе. По итогам 9-ти туров дончане занимают последнее место в турнирке. В прошлом туре Олимпик разгромно проиграл Заре (5:0) и в связи с этим шансы их на успех в матче отчетного тура против Десны крайне малы.

Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ

Посмотреть поединок Десны и Олимпика на ТВ можно на канале Униан. Кроме того, следить за ходом встречи можно будет на сайте Телеграф Спорт, который проведет для вас онлайн-трансляцию данного матча. Начало игры запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Олимпик, Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола, Десна - Олимпик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лугано 0:0 Динамо: события матча
02 Александрия 1:1 Гент: события матча (Видео)
03 Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
04 Месси рассказал об отношениях с Гризманном
05 Экс-лидер Шахтера близок к переходу в Ювентус
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь