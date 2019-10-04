Десна примет Олимпик в 10-м туре УПЛ: где смотреть матч

Новости спорта:Десна в рамках десятого тура чемпионата УПЛ сыграет на своем поле против донецкого Олимпика.

В субботу, 5 октября, в рамках десятого тура чемпионата Украины по футболу черниговская Десна сыграет против Олимпика. Поединок пройдет в Чернигове.

Десна в этом сезоне УПЛ является одним из главных претендентов на попадание в Лигу Европы по итогам чемпионата. Черниговцы после девяти туров идут на второй строчке в турнирной таблице и смогли обыграть даже Динамо в Киеве.

У Олимпика задачи совершенно иные по сравнению с Десной. Команда Висенте Гомеса борется сейчас за сохранение в высшем дивизионе. По итогам 9-ти туров дончане занимают последнее место в турнирке. В прошлом туре Олимпик разгромно проиграл Заре (5:0) и в связи с этим шансы их на успех в матче отчетного тура против Десны крайне малы.

Посмотреть поединок Десны и Олимпика на ТВ можно на канале Униан. Кроме того, следить за ходом встречи можно будет на сайте Телеграф Спорт, который проведет для вас онлайн-трансляцию данного матча. Начало игры запланировано на 17:00 по киевскому времени.