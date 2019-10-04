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Пятница, 04.10.2019
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Обновленная таблица коэффициентов УЕФА после матчей Динамо и Александрии в ЛЕ

Обновленная таблица коэффициентов УЕФА после матчей Динамо и Александрии в ЛЕ
15:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Таблица коэффициентов УЕФА для клубных турниров по итогам матчей 4.10.2019.

Впервые за много лет Украине приходится беспокоиться за свое место в рейтинге ассоциаций УЕФА, поскольку конкуренты подошли на очень маленькое расстояние.

Сейчас Украина находится на 10-м месте, которое все еще позволяет чемпиону страны начинать свой путь сразу из группы Лиги чемпионов, но вот вице-чемпион стартует не с третьего раунда квалификации, а со второго.

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К тому же, Турция, идущая на 11-м месте, находится на минимальном расстоянии. А вот эта позиция уже не позволяет чемпиону попасть в групповой этап на прямую, требуя проходить квалификацию.

На этой неделе победы одержали сразу три нидерландских команды (Аякс, ПСВ и Фейеноорд), а АЗ сыграл вничью. У украинцев же победа и два ничейных результата, что позволило нидерландцам оторваться в таблице.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Александрия, Новости футбола.
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