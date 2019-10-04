Лидер Днепра-1 - о матче с Шахтером: Будем давать бой

Новости спорта:Атакующий футболист Днепра-1 Сергей Булеца прокомментировал предстоящий матч в УПЛ против донецкого Шахтера.

Сергей Булеца рассказал про процесс подготовки ко встрече с Шахтером и поведал о необходимых компонентах игры, которые помогут добиться успеха.

"Готовимся с позитивными мыслями. Мы уступили Динамо, но ничего страшного — это футбол. Будем давать бой лидеру чемпионата на Днепр Арене. Много играл за молодежные составы Динамо против "горняков", где постоянно были настоящие рубки, поэтому и сейчас я настроен на серьезную битву. Как добиться успеха? Если будем хорошо защищаться и остро контратаковать, то все у нас получится", — приводит слова полузащитника официальный сайт днепрян.

Сергей Булеца также поделился переживаниями во время прошедшего матча между Днепром-1 и Динамо. Напомним, что полузащитник принадлежит именно киевлянам.

"Скажем так, переживал за обе команды. На самом деле, не знаю, почему мне нельзя было сыграть, ведь очень хотелось выйти на поле в этом матче".

Матч между Днепром-1 и Шахтером запланирован на воскресенье, 6 октября. Начало встречи — 14:00.