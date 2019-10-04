Наставник Наполи Карло Анчелотти рискует лишиться работы

Новости спорта:Итальянский специалист Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера неаполитанского клуба.

Карло Анчелотти может покинуть "Наполи" в конце сезона, если игра команды не улучшится. Ожидания от Анчелотти в клубе были высоки, когда они подписывали контракт с опытным специалистом.

Кроме того, "Наполи" подписал Костаса Маноласа и Ирвинга Лозано. Стартовые результаты команды были неплохими, но домашнее поражение от "Кальяри" и потерянные очки в поединке Лиги чемпионов с "Генком" создали напряженность.

Несмотря на то, что в Серии А состоялось всего шесть туров, "Наполи" уже уступает лидерам чемпионата "Интеру" шесть очков и могут отстать еще больше, если потеряют в гостях с "Торино".

Имея виду сложности, Анчелотти может решить отказаться от еще одного года контракта с "Наполи" и уйти по окончании текущего чемпионата, сообщает итальянская пресса.