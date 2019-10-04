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Клопп рассказал, кто из игроков Ливерпуля не сыграет против Лестера

Клопп рассказал, кто из игроков Ливерпуля не сыграет против Лестера
17:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный защитник Ливерпуля Жоэль Матип не сможет сыграть в поединке 8-го тура АПЛ против Лестер Сити.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии вратаря Алисона Бекера в преддверии матча с «Лестер Сити» в 8-м туре английской Премьер-лиги. Бразилец из-за травмы не выходил на поле с начала августа.

«Возможно, он сыграет, возможно, нет. Вчера он впервые тренировался с командой. Но если вы знакомы с занятиями вратарей, то должны знать, что они зачастую более интенсивные, чем у полевых игроков. Али выглядел действительно здорово. Мне нужно будет посоветоваться с несколькими людьми перед тем, как принять решение», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Также немецкий специалист сообщил, что во встрече с «лисами» мерсисайдцам не помогут защитник Жоэль Матип и полузащитник Шердан Шакири, продолжающие восстановление после травм.

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Матч «Ливерпуль» – «Лестер» состоится завтра, 5 октября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, начало – в 17:00.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола, Жоэль Матип.
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