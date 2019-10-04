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Бавария - Хоффенхайм: где смотреть главный матч 7-го тура Бундеслиги

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Бавария - Хоффенхайм: где смотреть главный матч 7-го тура Бундеслиги
18:21 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:В седьмом туре немецкого первенства Бавария сыграет против Хоффенхайма.

В субботу, 5 октября, в рамках 7-го тура чемпионата Германии Бавария сыграет против Хоффенхайма. Поединок пройдет на стадионе "Альянц Арена". 

Бавария - Хоффенхайм

Суббота, 5 октября. Начало матча - 16:30.

Стадион - "Альянц Арена", Мюнхен. Прямая трансляция - канал Футбол 2. Арбитр - Тобиас Штилер.

Бавария подходит к матчу с Хоффенхаймом в статусе лидера Бундеслиги. У подопечных Ковача в активе 14 баллов после шести сыгранных туров. К тому же настроение футболистам мюнхенского клуба существенно подняла последняя виктория в игре с Тоттенхэмом. Напомним, Бавария уничтожила Тоттенхэм во втором туре группового раунда Лиги чемпионов со счетом 7:2. 

У Хоффенхайма ситуация в турнирной таблице не очень. "Сине-белые" имеют в своем активе всего 5 очков в 6 турах. Команде Алфреда Схредера крайне важно набирать очки, дабы не выпасть их борьбы за место в еврокубках по итогам сезона.

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В общем, подводя итоги можно сказать, что зрителей ждет очень интересный поединок. А посмотреть этот поединок все желающие смогут на телеканале Футбол 2. Начало поединка запланировано на 16:30 по киевскому времени.

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