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"Играли осторожно": Головко о матче Лугано - Динамо

"Играли осторожно": Головко о матче Лугано - Динамо
18:25 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: footballua.tv

Новости спорта:Александр Головко прокомментировал результат матча Лугано - Динамо.

Эксперт телеканалов Футбол 1/Футбол 2 Александр Головко в программе Шлях до Гданська прокомментировал ничью Динамо на поле Лугано в Лиге Европы.

"Думаю, что игра сегодня была равная. Ни одна из команд не заслуживали того, чтобы уйти с поля без очков. Поэтому результат справедливый. Соперник казался легким до игры, но Лугано сыграло лучший матч в этом сезоне. Киевляне сначала играли осторожно. Во втором тайме Динамо было активнее, но Лугано добился своего и не пропустил. Команда играла за тренера и это было видно. Более того, Лугано могли еще и забивать 2-3 мяча. Хорошо, что киевляне сыграли на ноль. Забить успеем дома.

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Отметил бы Цыганкова. Он часто смещался в центр поля, пытался запутать защитников Лугано, создавал моменты. Он хотел сегодня забить больше других. Хотелось, чтобы он действовал так в каждом матче. У Родригеса активность есть, но завершение хромает."

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Футбол, Александр Головко, Новости футбола.
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