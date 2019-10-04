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В Киеве полиция разоблачила дом плотских утех (Фото, Видео)

Смотрите фото (3)
В Киеве полиция разоблачила дом плотских утех (Фото, Видео)
18:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: нацполиция

Новости Украины:Стоимость услуг варьировалась от 800 гривен до 3 тысяч гривен в час.

Правоохранители задержали банду организаторов сети борделей на территории Киева и области.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции в Киевской области, во время досудебного расследования правоохранители разоблачили и прекратили деятельность незаконной "фирмы", которая действовала в сфере оказания услуг сексуального характера за денежное вознаграждение на территории столицы и области.

Отмечается, что организаторами оказались женщина под конспиративным именем "Рената" и ее сожитель. Они обеспечивали деятельность "бизнеса", контролировали свой "рабочий штат", насчитывавший около 20 человек, среди которых: диспетчеры, которые принимали звонки от клиентов на рекламные номера, администраторы на "притонах", где работали проститутки, водители-таксисты, которые перевозили девушек на определенные адреса и обеспечивали охрану проституткам в случае возникновения конфликтных ситуаций с клиентом.

В полиции рассказали, что подбором кадров занимался человек по прозвищу "Тимур". Он проводил с кандидатками собеседования, рассказывал об условиях труда по различным направлениям работы, устанавливал заработную плату, о чем потом отчитывался своем "руководству".

Диспетчеры-операторы, которые работали посменно, принимали звонки от клиентов на рекламные номера по поводу предоставления услуг сексуального характера, рассказывали об услугах, предоставляемых за деньги, ценовой политике "фирмы", предлагали дополнительные услуги. Также они поддерживали работу сайта, где размещалась информация о девушках-проститутках и их фото.

Стоимость услуг варьировалась от 800 гривен до 3 тысяч гривен в час. По оперативным данным, ежедневный денежный оборот средств составлял 70-100 тысяч гривен.

По словам руководителя управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киевской области Богдана Лобко, в ночь на 4 октября работники оперативного подразделения совместно с сотрудниками Генерального следственного управления Нацполиции провели 22 санкционированных обыска по местам содержания притонов, где предоставлялись сексуальные услуги. В девяти салонах, расположенных в центре города Киева, разоблачены 50 проституток и 8 администраторов. Кроме того, задержаны 6 операторов, которые принимали звонки на рекламные номера и осуществляли переписку с потенциальными клиентами.

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"Также проведены обыски по месту жительства фигурантов, причастных к совершению преступления. В ходе проведения обысков задержаны организаторы, обнаружена и изъята документацию, графики дежурств, прайсы, визитки, мобильные телефоны и другие вещи, свидетельствующие об организации предоставления сексуальных услуг за денежное вознаграждение. Полиция изъяла средства в национальной и иностранной валюте, полученные преступным путем", - добавили в полиции.

Сейчас решается вопрос об уведомлении указанных лиц о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения для них.

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Киев, Киевская область, Нацполиция, Бардель.
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