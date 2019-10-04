Главная звезда сериала "Ганнибал" хочет снятся в кино с легендой Барселоны

Новости спорта:Именитый киноактер Мадс Миккельсен поделился своим мнением о футболисте Барселоны Лионеле Месси.

Известный датский актер Мадс Миккельсен рассказал о желании сняться в фильме вместе с нападающим Барселоны Лионелем Месси.

"Я всегда был поклонником Месси. Он из другого мира. Очень жаль, что он стареет. Я бы хотел увидеть, как он играет еще лет 40.

Кстати, я до сих пор жду звонка от Барселоны, чтобы сыграть вместе с Месси. Пусть звонят в любое время", - цитирует Миккельсена Sport24.

Актер известен ролями в фильмах Казино Рояль, Охотп, Доктор Стрэндж, а также сериале Ганнибал.

Ранее Месси назвал причины неудачного старта Барселоны в Примере.