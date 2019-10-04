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Яковенко: Александрия заставила себя уважать

Яковенко: Александрия заставила себя уважать
18:41 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: footballua.tv

Новости спорта:Александр Яковенко прокомментировал выступление Александрии в Лиге Европы.

Эксперт телеканалов Футбол 1/Футбол 2 Александр Яковенко в эфире программы Шлях до Гданська прокомментировал ничью Александрии с Гентом в Лиге Европы.

"Сравнил бы с игрой Лугано - Динамо. Гент был фаворитом, но Александрия заставила себя уважать. В первом голе есть вина Панькива. Мяч летел с небольшой силой, поэтому тут есть ошибка не только Панькива, но и Пашаева. Александрия надеялась на недооценку, что соперник будет идти вперед большими силами.

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У них потом получился сумбурный гол. В штрафной Гента было много неразберихи, которая, слава Богу, вылилась во взятие ворот. Яремчук сыграл отлично для украинской команды. Хотел забить, но не получилось. Сегодня он не был похож на лидера Гента".

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Яковенко, Новости футбола.
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