Скачать
Пятница, 04.10.2019
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Беринчик - Морено: результаты взвешивания
Беринчик - Морено: результаты взвешивания
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине

Кресло под Вальверде качается: Барселона нашла замену испанскому тренеру

Кресло под Вальверде качается: Барселона нашла замену испанскому тренеру
18:46 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Эрнесто Вальверде может вскоре потерять свой пост в каталонской Барселоне.

Каталонская "Барселона" очень серо начала данный сезон, однако в последнее время результаты начали выравниваться. В последних 3 матчах чемпион Испании одержал 3 победы.

Однако руководство клуба все равно занято поисками возможного сменщика. По данным TNT, "Барселона" намерена пригласить Марсело Гальярдо, в случае увольнения Вальверде.

Аргентинский специалист сейчас тренирует "Ривер Плейт". В прошлом сезоне он смог выиграть кубок Либертадорес, обыграв в финале "Бока Хуниорс".

Шевченко довызвал еще троих игроков в лагерь сборной Украины

Напомним, что Вальверде тренирует "Барселону" с лета 2017 года. За 2 сезона клуб дважды выиграл чемпионат и кубок Испании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Эрнесто Вальверде, Новости футбола, Марсело Гальярдо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лугано 0:0 Динамо: события матча
02 Александрия 1:1 Гент: события матча (Видео)
03 Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
04 Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
05 Месси рассказал об отношениях с Гризманном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь