Кресло под Вальверде качается: Барселона нашла замену испанскому тренеру

Новости спорта:Испанский специалист Эрнесто Вальверде может вскоре потерять свой пост в каталонской Барселоне.

Каталонская "Барселона" очень серо начала данный сезон, однако в последнее время результаты начали выравниваться. В последних 3 матчах чемпион Испании одержал 3 победы.

Однако руководство клуба все равно занято поисками возможного сменщика. По данным TNT, "Барселона" намерена пригласить Марсело Гальярдо, в случае увольнения Вальверде.

Аргентинский специалист сейчас тренирует "Ривер Плейт". В прошлом сезоне он смог выиграть кубок Либертадорес, обыграв в финале "Бока Хуниорс".

Напомним, что Вальверде тренирует "Барселону" с лета 2017 года. За 2 сезона клуб дважды выиграл чемпионат и кубок Испании.