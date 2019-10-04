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Гол двойным ударом "ножницами": магический удар из чемпионата Таиланда (Видео)

Гол двойным ударом "ножницами": магический удар из чемпионата Таиланда (Видео)
20:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: pixabay

Новости спорта:В чемпионате Таиланда был забит уникальнейший гол.

Удивительный гол был забит в матче 25-го тура чемпионата Таиланда между командами "Нахон Ратчасима" и "Бурирам Юнайтед".

На 4-й компенсированной к основному времени встречи минуте, когда счёт был 3:1 в пользу гостей, хозяйская команда проводила атаку в надежде избежать поражения. В ходе наступления мяч был направлен в штрафную площадь соперника. На передачу откликнулись сразу двое игроков "Нахон Ратчасима". Более того – оба футболиста приняли нестандартное решение пробить по мячу ударом "ножницами". Несмотря на потенциальную помеху для каждого из них, мяч в итоге оказался в воротах. Гол в итоге был записан на одного из пробивавших.

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Красивый гол не помог "Нахон Ратчасима" избежать проигрыша. Итоговый счёт – 2:3.

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Таиланд, Футбол, Видео, Гол, Новости футбола.
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