Хацкевич откровенно рассказал об "откатах" на трансферах (Видео)

Новости спорта:Александр Хацкевич рассказал, какую сумму ему предлагали за покупку футболиста.

Экс-главный тренер Динамо Александр Хацкевич объяснил, почему не соглашался брать "откаты" за покупку клубом игроков, но признался, что соблазны были.

"У меня была серьезная зарплата в Динамо Киев, чтобы я подставлялся из-за каких-то 10, 20 или 50 тысяч (валюта неизвестна — прим. редакции). Я по-иному воспитан. Я ценю людей, которые дали мне работу. Если я буду брать деньги за это - то смысл с такой работы?.

Да, бывали разные моменты. Мне звонил как-то агент из Польши. Предлагал игрока на ту позицию, на которую мы искали. Предлагал 300 тысяч долларов мне, чтобы я взял этого футболиста. Я ему сказал забыть мой номер телефона. Соблазны были, но один раз возьмешь - потом не отмоешься", - заявил Хацкевич в программе Вацко Live.