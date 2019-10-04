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"Поживем - увидим": Платини может вернуться в футбол

"Поживем - увидим": Платини может вернуться в футбол
20:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:На следующей неделе истекает срок дисквалификации Мишеля Платини.

По истечении срока отлучения от футбола бывшего президента УЕФА Мишеля Платини легендарный экс-футболист готов к возвращению в игру — сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на L'Equipe.

“Я не намерен работать в международных организациях, – сказал о своих планах Платини. – Как говорила моя жена, нельзя вернуться и пережить одну и ту же историю любви, поэтому вопрос с возвращением в УЕФА даже не рассматривается. Многие советуют мне участвовать в выборах президента федерации футбола Франции, которые состоятся в 2020 году, и, возможно, я буду в них участвовать. ФИФА? До следующих выборов президента еще почти четыре года. Поживем — увидим».

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Платини обвинили в получении взятки в 2011 году, однако экс-президент УЕФА свою вину не признал.

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УЕФА, Футбол, Мишель Платини, Новости футбола.
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