Сантуш высоко оценил команду Андрея Шевченко

Новости спорта:Фернанду Сантуш прокомментировал ближайшие матчи своей команды в отборе на Евро-2020.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш оценил будущие поединки своей команды в рамках отбора к Евро-2020. Действующие чемпионы Европы встретятся с Люксембургом и Украиной.

"Сейчас на первом месте для нас — матч с Люксембургом. Посмотрите, как тяжело было украинцам играть с этой командой. А мы все знаем насколько качественная команда у Андрея Шевченко. Впрочем, перед нами стоит конкретная задача — выиграть оба октябрьские поединка. Это будут не решающие, но очень важные шаги на пути к финальной части чемпионата Европы".

"Я не сомневаюсь в своих футболистах, но мы должны продемонстрировать свой лучший футбол", — приводит слова специалиста пресс-служба федерации футбола Португалии.

Напомним, Сантуш вызвал 25-х футболистов, в том числе и Криштиану Роналду.