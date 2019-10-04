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Сантуш высоко оценил команду Андрея Шевченко

Сантуш высоко оценил команду Андрея Шевченко
21:44 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Фернанду Сантуш прокомментировал ближайшие матчи своей команды в отборе на Евро-2020.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш оценил будущие поединки своей команды в рамках отбора к Евро-2020. Действующие чемпионы Европы встретятся с Люксембургом и Украиной.

"Сейчас на первом месте для нас — матч с Люксембургом. Посмотрите, как тяжело было украинцам играть с этой командой. А мы все знаем насколько качественная команда у Андрея Шевченко. Впрочем, перед нами стоит конкретная задача — выиграть оба октябрьские поединка. Это будут не решающие, но очень важные шаги на пути к финальной части чемпионата Европы".

"Я не сомневаюсь в своих футболистах, но мы должны продемонстрировать свой лучший футбол", — приводит слова специалиста пресс-служба федерации футбола Португалии.

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Напомним, Сантуш вызвал 25-х футболистов, в том числе и Криштиану Роналду.

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Сборная Португалии, Футбол, Новости футбола, Фернанду Сантуш.
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