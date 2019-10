Барселона впервые показала кадры из раздевалки после вылета от Ливерпуля в ЛЧ (Видео)

В нём каталонский клуб впервые показал кадры из раздевалки команды после разгромного поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 с "Ливерпулем" (0:4).

В ролике видно, как подавленными в раздевалке "Энфилда" сидят Иван Ракитич, Серхио Бускетс и Филиппе Коутиньо.

Видео можно посмотреть в "твиттере" "Барселоны".

Coming soon...

MATCHDAY: Barça, as you've never seen it before

@RakutenTV pic.twitter.com/VcjtXCedLl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 4, 2019