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Барселона впервые показала кадры из раздевалки после вылета от Ливерпуля в ЛЧ (Видео)

Барселона впервые показала кадры из раздевалки после вылета от Ливерпуля в ЛЧ (Видео)
21:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"Барселона" показала трейлер документального фильма под названием "День матча", который должен выйти в ноябре 2019 года.

В нём каталонский клуб впервые показал кадры из раздевалки команды после разгромного поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 с "Ливерпулем" (0:4).

В ролике видно, как подавленными в раздевалке "Энфилда" сидят Иван Ракитич, Серхио Бускетс и Филиппе Коутиньо.

Видео можно посмотреть в "твиттере" "Барселоны".

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Также в трейлере показаны сцены из раздевалки сине-гранатовых после матчей с "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" и с "Реалом" — на "Сантьяго Бернабеу".

В розыгрыше чемпионата Испании "Барселона" занимает четвёртое место. В активе сине-гранатовых 13 очков после 7 туров.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Видео.
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