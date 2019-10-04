Барселона впервые показала кадры из раздевалки после вылета от Ливерпуля в ЛЧ (Видео)

В нём каталонский клуб впервые показал кадры из раздевалки команды после разгромного поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 с "Ливерпулем" (0:4).
В ролике видно, как подавленными в раздевалке "Энфилда" сидят Иван Ракитич, Серхио Бускетс и Филиппе Коутиньо.
Видео можно посмотреть в "твиттере" "Барселоны".
Coming soon...
MATCHDAY: Barça, as you've never seen it before
@RakutenTV pic.twitter.com/VcjtXCedLl
— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 4, 2019
Также в трейлере показаны сцены из раздевалки сине-гранатовых после матчей с "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" и с "Реалом" — на "Сантьяго Бернабеу".
В розыгрыше чемпионата Испании "Барселона" занимает четвёртое место. В активе сине-гранатовых 13 очков после 7 туров.