Мбаппе опять травмировался

Новости спорта:Килиан Мбаппе не примет участие в ближайшей встрече своей команды.

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе снова получил травму. Об этом сообщает главный тренер парижан Томас Тухель.

"Килиана не будет с нами в матче против Анже. Могу сказать только то, что это не рецидив его прошлого повреждения а новая травма.

Ему потребуется время на восстановление и неизвестно, когда он сможет снова появиться на поле. Всему свое время", - цитирует Тухеля AS.

Стоит отметить, что Мбаппе вместе с другим форвардом ПСЖ Эдисоном Кавани пропустил начало сезона в Лиге 1 и Лиге чемпионов из за травмы.