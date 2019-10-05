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Мбаппе опять травмировался

Мбаппе опять травмировался
08:01 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Килиан Мбаппе не примет участие в ближайшей встрече своей команды.

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе снова получил травму. Об этом сообщает главный тренер парижан Томас Тухель.

"Килиана не будет с нами в матче против Анже. Могу сказать только то, что это не рецидив его прошлого повреждения а новая травма.

Ему потребуется время на восстановление и неизвестно, когда он сможет снова появиться на поле. Всему свое время", - цитирует Тухеля AS.

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Стоит отметить, что Мбаппе вместе с другим форвардом ПСЖ Эдисоном Кавани пропустил начало сезона в Лиге 1 и Лиге чемпионов из за травмы.

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ФК ПСЖ, Футбол, Килиан Мбаппе.
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