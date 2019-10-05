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Хацкевич: Иногда хотелось ударить Гармаша (Видео)

Хацкевич: Иногда хотелось ударить Гармаша (Видео)
08:17 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Скриншот

Новости спорта:Александр Хацкевич рассказал, что не применял физическую силу против своих подопечных.

Экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич в интервью каналу Вацко Light ответил на вопрос, может ли он применить силу к игрокам:

"Я не имею права к футболисту применять какое-то физическое воздействие, хотя очень хотелось. Кому именно? Денис Гармаш на первом месте. С ним интересно, но бывают такие моменты, когда его мнение не совпадает с мнением всей команды. Главное, что есть у человека позиция.

Олег Лужный в раздевалке никого за горло не хватал, но тембр голоса и выражение, да. Я тоже не стеснялся, когда нужно. Таких моментов было немного. Может, сложилось мнение такое, что я добрый или мягкий, об этом лучше скажут футболисты. У нас были достаточно откровенные разговоры и при всей команде, и индивидуально. Но бить я не имею права.

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Когда команда проигрывала, у Лужного не было такого сильного давления, как обычно. Бывает, когда после первого тайма команда выигрывает, у него начинается там мат-перемат, заряд такой идет. Мы с ним дополняли друг друга".

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Денис Гармаш, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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