Парикмахер Погба жестко прошелся по прическам Месси и Роналду

Новости спорта:Стилист Ахмед Альсанави заявил, что не уважает парикмахеров, услугами которых пользуются аргентинец и португалец.

Парикмахер полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба Ахмед Альсанави раскритиковал стрижки лидера Барселона Лионеля Месси и форварда Ювентуса Криштиану Роналду.

Стилист заявил, что их прически ужасны.

"Я бы хотел сделать прически Месси и Роналду. Я не знаю человека, кто бы не хотел этого… Это же ужасно! Я не могу уважать их парикмахеров. Меня раздражает, что при их статусе они так стригутся. Люди говорят: "Что за стрижка?". Подумайте об этом. Их часто показывают по телевизору, на них смотрят миллионы людей. Как бы вы хотели выглядеть - ужасно или хорошо? А они этого не понимают, и это выводит меня из себя. Волосы - это корона, которую ты носишь", - цитирует Альсанави The Sportsman.