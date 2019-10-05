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Парикмахер Погба жестко прошелся по прическам Месси и Роналду

Парикмахер Погба жестко прошелся по прическам Месси и Роналду
08:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Стилист Ахмед Альсанави заявил, что не уважает парикмахеров, услугами которых пользуются аргентинец и португалец.

Парикмахер полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба Ахмед Альсанави раскритиковал стрижки лидера Барселона Лионеля Месси и форварда Ювентуса Криштиану Роналду.

Стилист заявил, что их прически ужасны.

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"Я бы хотел сделать прически Месси и Роналду. Я не знаю человека, кто бы не хотел этого… Это же ужасно! Я не могу уважать их парикмахеров. Меня раздражает, что при их статусе они так стригутся. Люди говорят: "Что за стрижка?". Подумайте об этом. Их часто показывают по телевизору, на них смотрят миллионы людей. Как бы вы хотели выглядеть - ужасно или хорошо? А они этого не понимают, и это выводит меня из себя. Волосы - это корона, которую ты носишь", - цитирует Альсанави The Sportsman.

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Криштиану Роналду, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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