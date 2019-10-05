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Вратарь сборной Испании хочет купить себе футбольный клуб

Вратарь сборной Испании хочет купить себе футбольный клуб
10:25 Сегодня Телеграф Телеграф спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Голкипер МЮ Давид Де Хеа намерен стать владельцем клуба Эльче.

По информации испанской прессы, вратарь сборной Испании Давид Де Хеа хочет купить себе футбольный клуб Эльче, выступающий в Сегунде, втором по силе испанском дивизионе.

Давид с детства болеет за этот клуб и ради его покупки готов выложить около 20-и миллионов евро.

Последний раз в Примере команда была в сезоне 2014/2015, заняв в итоге 13-е место, но из-за финансовых проблем клуб не получил лицензии и в итоге был понижен в Сегунду.

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После девяти туров Эльче с двенадцатью набранными очками идут в средины таблицы, отставая от идущей второй Альмерии на 5 баллов.

 

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, ФК Эльче, Сегунда, Новости футбола, Давид Де Хеа.
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