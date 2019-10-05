Манчестер Юнайтед нацелился на молодого мексиканского таланта

Новости спорта:МЮ хочет усилить атаку молодым мексиканцем.

Манчестер Юнайтед нашел способ усилить свое нападение. Мексиканец Хосе Масиас, выступающий за ФК Леон, всерьез заинтересовал английский гранд.

Форвард является воспитанником Гвадалахары, в составе которой провел 17 матчей и отметился тремя забитыми мячами. За Леон он отыграл 18 игр, забил 10 голов.

Масиаса сравнивают с другим мексиканцем Чичарито, который в свое время также играл за "Красных Дьяволов". Согласно информации мексиканских источников, игрока хотят видеть в своем составе также клубы Германии и Испании.

За национальную сборную Хосе еще не дебютировал, в составе молодежной отыграл 13 поединков и сумел в них десять раз огорчить соперника.