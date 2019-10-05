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Бонуччи: Благодаря Конте у меня появилось желание никогда не сдаваться

Бонуччи: Благодаря Конте у меня появилось желание никогда не сдаваться
12:05 Сегодня Телеграф football.ua Фото: twitter.com

Новости спорта:Центральный защитник Ювентуса рассказал, что он получил от роботы под руководством Антонио Конте.

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи поделился воспоминаниями о выступлении под руководством Антонио Конте накануне матча с Интером.

"Благодаря Конте у меня появился голод, желание никогда не сдаваться, характер, благодаря которому ты преодолеваешь боль и идешь к своей цели.

Он закладывал это в нас с первого дня. Конте был идеальным для того Ювентуса. После трех лет наши пути разошлись, но мы продолжили общение.

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Интер начал сезон очень хорошо, что было прогнозируемо после прихода Конте. У них великолепная команда, у них есть игроки топ-уровня, их система позволяет всем игрокам проявлять себя с наилучшей стороны", – приводит слова Бонуччи сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Серия А, Антонио Конте, Леонардо Бонуччи, Новости футбола.
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