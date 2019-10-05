Не Клопп: Гвардиола назвал имя того, кого считает лучшим тренером мира

Новости спорта:Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, кого считает лучшим тренером в 2019 году.

"Мы должны уделять больше внимания футболу за океаном. Посмотрите на Гальярдо в Ривере. Он делает удивительные вещи из года в год.

Есть вещи, которые я не могу объяснить. Одна из таких – почему Гальярдо не признали лучшим тренером года. Футбол существует не только в Европе", – цитирует Гвардиолу TNT Sport.

Напомним, Гальярдо работает в Ривер Плейт с 2014 года. Под его руководством команда из Буэнос-Айреса дважды побеждала в Кубке Либертадорес, а также становилась чемпионом Аргентины.

Эксперты отмечают, что Гальярдо своей работой заинтересовал уже несколько европейских клубов.