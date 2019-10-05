Футбол. Где и когда смотреть матчи УПЛ 5.10.2019

Новости спорта:Сегодня, 5 октября, стартует 10-й тур чемпионата Украины по футболу.

Десятый тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги начнется в субботу, 5 октября, матчем на стадионе им. А. Бутовского в Полтаве. Поединок "Ворскла" - "Мариуполь" в 14.00 покажет телеканал "Футбол 2".

Первый игровой день продолжат матчи черниговской "Десны" и донецкого "Олимпика" (17.00; Униан-ТБ), "Львова" и луганской "Зари" (19.30; "Футбол 2").

Завершится 10-й тур в воскресенье, 6 октября, поединками "Днепра-1" с донецким "Шахтером" (14.00; "2+2"), ковалевского "Колоса" с киевским "Динамо" (17.00; "Футбол 1"), "Александрии" со львовскими "Карпатами" (19.30; "Футбол 1").

Турнирное положение: "Шахтер" - 27 очков, "Динамо" - 17, "Десна" - 17, "Александрия" - 16, "Заря" - 15, "Колос" - 14, "Днепр-1" - 11, "Мариуполь" - 9, "Карпаты" - 8, "Ворскла" - 7, "Львов" - 6, "Олимпик" - 5.