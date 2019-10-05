Marca включила Лунина в сборную лучших молодых игроков Примеры

Новости спорта:Андрей Лунин по версии Marca лучший молодой вратарь чемпионата Испании.

Редакция испанской газеты Marca составила команду молодых талантов Примеры. Чтобы в неё попасть футболисту не должно быть больше двадцати лет.

Основным вратарем поставили украинца Андрея Лунина, который в этом сезоне на поле за свой клуб ещё не выходил.

Сборная выглядит следующим образом:

Лунин (Вальядолид, 20 лет) – Порро (Вальядолид, 20), Салису (Вальядолид, 20), Эмерсон (Бетис, 20) – Ли Кан Ин (Валенсия, 18), Кубо (Мальорка, 18), Бельтран (Сельта, 20), Эдегор (Реал Сосьедад, 20) – Жоау Фелиш (Атлетико, 20) – Ансу Фати (Барселона, 16), Винисиус (Реал, 19).

Стоит отметить, что компанию Лунину составили два его напарника по Вальядолиду защитники Порро и Салису. Главными звездами сборной являются "матрасник" Жоау Фелиш, открытие этого сезона Ансу Фати из Барселоны и нападающий Реала Винисиус.

Экс-футболист Днепра и Зари перешел из луганского клуба в Реал летом 2018 года. С тех пор он так и не дебютировал за первую команду "сливочных" в официальных матчах. Прошлый сезон игрок сборной Украины провел в Леганесе, где за сезон отыграл лишь 5 матчей.