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Аллегри получил от Ювентуса солидную сумму за досрочный разрыв контракта

Аллегри получил от Ювентуса солидную сумму за досрочный разрыв контракта
14:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: twitter.com

Новости спорта:Бывший наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри получил 16 миллионов евро за преждевременный разрыв контракта.

Этим летом Ювентус принял решение распрощаться с Массимилиано Аллегри, который возглавлял клуб пять лет.

Согласно информации итальянских источников, за досрочный разрыв контракта туринский клуб выплатил специалисту 16 миллионов евро неустойки.

За пять лет работы в Ювентусе 52-летний наставник пять раз выигрывал Серию А,  четыре раза Кубок Италии и дважды Суперкубок, а также дважды выводил коллектив в финал Лиги чемпионов. В сезоне 2014/2015 Ювентус уступил Барселоне 1:3, а в сезоне 2016/2017 другому испанскому гранду Реалу 1:4.

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Сейчас итальянца слухи отправляют в  Манчестер Юнайтед, где в последнее время дела у Уле-Гуннера Сульшера идут не лучшим образом.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Серия А, Маурицио Сарри, Массимилано Аллегри.
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