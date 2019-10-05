Аллегри получил от Ювентуса солидную сумму за досрочный разрыв контракта

Новости спорта:Бывший наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри получил 16 миллионов евро за преждевременный разрыв контракта.

Этим летом Ювентус принял решение распрощаться с Массимилиано Аллегри, который возглавлял клуб пять лет.

Согласно информации итальянских источников, за досрочный разрыв контракта туринский клуб выплатил специалисту 16 миллионов евро неустойки.

За пять лет работы в Ювентусе 52-летний наставник пять раз выигрывал Серию А, четыре раза Кубок Италии и дважды Суперкубок, а также дважды выводил коллектив в финал Лиги чемпионов. В сезоне 2014/2015 Ювентус уступил Барселоне 1:3, а в сезоне 2016/2017 другому испанскому гранду Реалу 1:4.

Сейчас итальянца слухи отправляют в Манчестер Юнайтед, где в последнее время дела у Уле-Гуннера Сульшера идут не лучшим образом.