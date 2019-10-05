Десна - Олимпик: видео онлайн-трансляция матча

Новости спорта:Смотреть прямую видеотрансляцию матча 10-го тура УПЛ Десна - Олимпик.

Сегодня, 5 октября, в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина состоится стартовый матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу между местной Десной и донецким Олимпиком. Рассудит встречу Юрий Можаровский, а стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

За 9 игр Десна сенсационно идет второй в турнирной таблице УПЛ (17 очков, - прим. ред.), отставая от лидирующего Шахтера на 10 очков. Олимпик - аутсайдер чемпионата. Донецкая команда за девять туров сумела набрать лишь 5 пунктов.

Прямая видеотрансляция поединка Десна - Олимпик доступна на Youtube-канале Football Hub:

В следующем туре Десна отправится в гости к Заре, а Олимпик примет Ворсклу. Матчи 11-го тура УПЛ пройдут через неделю.