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Десна - Олимпик: видео онлайн-трансляция матча

Десна - Олимпик: видео онлайн-трансляция матча
17:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта:Смотреть прямую видеотрансляцию матча 10-го тура УПЛ Десна - Олимпик.

Сегодня, 5 октября, в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина состоится стартовый матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу между местной Десной и донецким Олимпиком. Рассудит встречу Юрий Можаровский, а стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

За 9 игр Десна сенсационно идет второй в турнирной таблице УПЛ (17 очков, - прим. ред.), отставая от лидирующего Шахтера на 10 очков. Олимпик - аутсайдер чемпионата. Донецкая команда за девять туров сумела набрать лишь 5 пунктов.

Футбол. Где и когда смотреть матчи УПЛ 5.10.2019

Прямая видеотрансляция поединка Десна - Олимпик доступна на Youtube-канале Football Hub:

В следующем туре Десна отправится в гости к Заре, а Олимпик примет Ворсклу. Матчи 11-го тура УПЛ пройдут через неделю.

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