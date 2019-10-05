Вратарь на последних секундах матча спас свою команду от поражения (Видео)

Новости спорта:Необыкновенная концовка порадовала любителей футбола в поединке чемпионата Хорватии.

В одиннадцатом туре первенства Хорватии Интер из Запрешича принимал Истру. Хозяева вышли вперед уже в дебюте первого тайма благодаря точному попаданию Дамира Гргича. Однако, гости сумели не только отыграться, но и выйти вперед: дублем отличился Антонио Иванчич.

Уже в добавленное время футболисты Интера пошли на штурм ворот соперника и сумели заработать штрафной на чужой половине поля. После подачи со стандарта в штрафной площади Истры образовалась неразбериха, в результате которой мяч отскочил к вратарю хозяев Зиге Фрелиху. Кипер не растерялся и с близкой дистанции поразил ворота своего "коллеги".

Эта ничья помогла Интеру подняться с последнего места в турнирной таблице первенства Хорватии. После 11-и туров футболисты из Запрешича набрали семь очков. У Истры - 10 очков и седьмое место в первом хорватском дивизионе.